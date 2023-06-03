Gaziantep'te Uyuşturucu Operasyonunda 7 Zanlı Gözaltına Alındı

Gaziantep'in merkez Şehitkamil ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 7 şüpheli yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Şehitkamil İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, narkotik suçların engellenmesi ve sokak satıcılarının yakalanmasına yönelik Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Umut Mahallesi'nde bir iş yerinde arama yaptı.

Aramalarda, 389 gram eroin, özel reçeteye tabi 80 hap, 2 kurusıkı tabanca ve hassas terazi ele geçirildi.

Yakalanan 7 şüphelinin emniyetteki işlemleri sürüyor.