Gaziantep'te Uyuşturucu Operasyonunda 7 Kişi Tutuklandı

Güncelleme:
Gaziantep'te polisin uyuşturucu satıcılarına yönelik düzenlediği operasyonlarda toplamda 23 kişi tutuklandı. Operasyonda 1000 uyuşturucu hap, 106 kilo skunk ve diğer yasa dışı maddeler ele geçirildi.

GAZİANTEP'te polisin uyuşturucu satıcılarına yönelik düzenlediği operasyonda 7 kişi daha tutuklandı. Böylece soruşturma kapsamında tutuklu sayısı 23'e çıktı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri uyuşturucu satıcılarına yönelik çalışma başlattı. Özel Harekat ekiplerinin de destek verdiği operasyonda 18 kişi yakalandı. İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 16'sı tutuklandı, 2 kişi adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Operasyonun devamında polis ekipleri, 13 kişiyi daha gözaltına aldı. Şüpheliler işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Mahkemeye çıkarılan şüphelilerden 7'si tutuklandı, 6 kişi adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Operasyonlarda 1000 uyuşturucu hap, 106 kilo skunk, 34 kilo esrar, 15 kilo metamfetamin, 25 gram kokain, 2 ruhsatsız tabanca ve 718 mermi ele geçirildi.

Haber- Kamera: Ahmet ATMACA-GAZİANTEP-DHA

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
