Gaziantep'te uyuşturucu operasyonunda 6 şüpheli gözaltına alındı - Haberler

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Gaziantep'te uyuşturucu operasyonunda 6 şüpheli gözaltına alındı

AA - Adsız Günebakan - Güncel
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Gaziantep'te uyuşturucu operasyonunda 6 şüpheli gözaltına alındı

Gaziantep'te düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 6 zanlı yakalandı.

Gaziantep'te düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 6 zanlı yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Şehitkamil İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince, narkotik suçlarının engellenmesi ve sokak satıcılarına yönelik 2 adrese operasyon düzenlendi.

Adreslerde yapılan aramada, 1 kilo 435 gram sentetik uyuşturucu, 3 ruhsatsız tabanca, 1 pompalı tüfek, 1 hassas terazi ele geçirildi.

Operasyonda gözaltına alınan 6 şüpheli, emniyete götürüldü.

AA / Adsız Günebakan - Güncel

Emniyet Müdürlüğü, Şehitkamil, Uyuşturucu, Gaziantep, Güncel, Haberler

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