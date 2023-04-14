Gaziantep'te uyuşturucu operasyonunda 4 zanlı yakalandı

Gaziantep'te uyuşturucu operasyonunda 4 kilogram sentetik uyuşturucu ele geçirildi, 4 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, bir ikamet ve araçta arama yaptı. Aramada 4 kilogram sentetik uyuşturucu, tüfek ve hassas terazi ele geçirildi. Operasyonda 4 şüpheli yakalandı.

Şüphelilerin emniyetteki işlemi sürüyor.