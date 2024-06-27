Gaziantep'te Uyuşturucu Operasyonunda 4 Şüpheli Gözaltına Alındı

Gaziantep'te düzenlenenen uyuşturucu operasyonunda 4 şüpheli gözaltına alındı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, uyuşturucu ve uyarıcı maddelerle mücadeleye yönelik Şehitkamil, Şahinbey ve Oğuzeli ilçelerinde Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde operasyon başlattı.

Ekipler, yasa dışı Hint keneviri ekimi yapan 4 şüpheliye ait arazi ve konutlarda arama yaptı. 780 kök Hint keneviri ile ruhsatsız tabanca ele geçiren ekipler, 4 zanlıyı gözaltına aldı.

Zanlıların jandarmadaki işlemleri sürüyor.