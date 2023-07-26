Gaziantep'te Uyuşturucu Operasyonunda 34 Şüpheli Hakkında İşlem Yapıldı

Gaziantep'te jandarma ekiplerinin uyuşturucu madde ve kaçakçılık olaylarına yönelik operasyonlarında hakkında yasal işlem yapılan 34 şüpheli şahıstan 1'i tutuklandı. Operasyonda çok miktarda uyuşturucu madde ele geçirildi.

Gaziantep'te jandarma ekiplerinin uyuşturucu madde ve kaçakçılık olaylarına yönelik operasyonlarında hakkında yasal işlem yapılan 34 şüpheli şahıstan 1'i tutuklandı. Operasyonda çok miktarda uyuşturucu madde ele geçirildi.

Gaziantep İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, kaçakçılık olayları ve uyuşturucuyla mücadeleye yönelik 20-26 Temmuz 2023 tarihleri arasında çok sayıda operasyon yaptı. Adli makamların koordinesinde icra edilen operasyonlarda toplam 29 olaya müdahale edilerek 34 şüpheli hakkında yasal işlem başlatıldı. Adli mercilere sevk edilen şüphelilerden 1'i tutuklanarak cezaevine teslim edildi.

Operasyonlar sırasında yapılan aramalarda ise 500 kilogram kaçak nargile tütünü, 1 kilo 50 gram eroin, 105 kök kenevir bitkisi, 150 gram esrar, 15 gram metamfetamin, 5 adet extacy hap ve 6 adet uyuşturucu kullanma aparatı ele geçirildi. - GAZİANTEP