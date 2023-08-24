Gaziantep'te uyuşturucu operasyonunda 3 zanlı yakalandı

Gaziantep'te düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 3 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Şehitkamil İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, İncilikaya Mahallesindeki bir işyerinde arama yaptı.

Aramalarda, bir miktar sentetik uyuşturucu, 10 uyuşturucu hap, hassas terazi, çalıntı motosiklet ve ruhsatsız av tüfeği ele geçirildi.

Olayla ilgili gözaltına alınan 3 şüphelinin emniyetteki işlemleri sürüyor.