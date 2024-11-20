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Gaziantep'te Uyuşturucu Operasyonunda 3 Milyon Hap Ele Geçirildi

Gaziantep'te Uyuşturucu Operasyonunda 3 Milyon Hap Ele Geçirildi
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Gaziantep'te düzenlenen operasyonda 3 milyon 204 bin uyuşturucu hap ele geçirildi. Gözaltına alınan 5 şüpheli tutuklandı.

Gaziantep'te 3 milyon 204 bin uyuşturucu hap ele geçirilen operasyonda gözaltına alınan 5 şüpheli tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Milli İstihbarat Teşkilatı Başkanlığı ve Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, uyuşturucu imal ve ticareti yapan şüphelilere yönelik çalışma yürüttü.

2 adreste yapılan aramada 3 milyon 204 bin uyuşturucu hap ile 27,2 gram sentetik uyuşturucu ele geçiren ekipler, 5 şüpheliyi yakaladı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler, çıkarıldıkları nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.

Kaynak: AA / Okan Coşkun - Güncel
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