Gaziantep'te Uyuşturucu Operasyonunda 27 Şüpheli Tutuklandı

Gaziantep İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından gerçekleştirilen operasyonlarda 27 şüpheli tutuklandı. Operasyonlarda çok miktarda uyuşturucu madde ve silah ele geçirildi.

Gaziantep'te uyuşturucu tacirlerine yönelik operasyonlarda 27 şüpheli tutuklandı.

Gaziantep İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde 1-31 Ağustos tarihleri arasında operasyonlar düzenledi. Düzenlenen operasyonlarda, 177 kilo 884 gram esrar, 41 kilo 164 gram eroin, 3 kilo 307 gram metamfetamin, 596 gram sentetik kannabinoid (bonzai), 14 bin 571 adet uyuşturucu hap283 kök kenevir bitkisi, 8 adet tabanca, 6 adet tüfek ve 16 adet hassas terazi ele geçirildi.

Olay ile ilgili bin 140 şüpheli hakkında yasal işlem yapılırken 150 şüphelinin ise tutuklandığı bildirildi. - GAZİANTEP