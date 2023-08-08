Gaziantep'te Uyuşturucu Operasyonunda 27 Şüpheli Tutuklandı

Gaziantep İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından gerçekleştirilen operasyonlarda 27 şüpheli tutuklandı. Operasyonlarda uyuşturucu madde ve silahlar ele geçirildi.

Gaziantep'te uyuşturucu tacirlerine yönelik operasyonlarda 27 şüpheli tutuklandı.

Gaziantep İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde 01-07 Ağustos tarihleri arasında operasyonlar düzenledi. Düzenlenen operasyonlarda, 20 kilo 469 gram esrar, 642 gram metamfetamin (ateş-buz), 135 gram eroin, 34 gram sentetik kannabinoid (bonzai), 29 adet uyuşturucu hap, 2 adet tabanca, 4 adet tüfek ve 4 adet hassas terazi ele geçirildi.

Olay ile ilgili 224 şüpheli hakkında yasal işlem yapılırken 27 şüpheli tutuklandı. 197 şüpheli ise serbest bırakıldığı bildirildi. - GAZİANTEP