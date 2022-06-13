Gaziantep'te uyuşturucu operasyonunda 22 şüpheli yakalandı Gaziantep'te düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 22 şüpheli gözaltına alındı. Gaziantep'te düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 22 şüpheli gözaltına alındı. İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Gaziantep Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde uyuşturucu imalatı ve satışına yönelik 7 adrese operasyon düzenledi. Adreslerde ve bir araçta arama yapan ekipler, 174 gram metamfetamin ve bir miktar çeşitli uyuşturucu madde ele geçirdi. Operasyonda yakalanan 22 zanlının emniyetteki işlemleri devam ediyor. AA / Fırat Özdemir - Güncel Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü Cumhuriyet Başsavcılığı Gaziantep Güncel Haberler

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