Gaziantep'te uyuşturucu operasyonunda 2 zanlı gözaltına alındı
Güncel Haberler
Gaziantep'te düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 111 litre sıvı sentetik uyuşturucu ele geçirildi.
Gaziantep'te düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 111 litre sıvı sentetik uyuşturucu ele geçirildi.
İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde 3 araç, ikamet ve iş yerinde arama gerçekleştirdi.
Aramalarda, 111 litre sıvı sentetik uyuşturucu ile pompalı tüfek, hassas terazi ve 83 bin 500 lira ele geçirildi.
Gözaltına alınan 2 şüphelinin emniyetteki işlemleri sürüyor.
Kaynak: AA / Güncel