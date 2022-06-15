Gaziantep'te uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli yakalandı Gaziantep'te düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli gözaltına alındı. Gaziantep'te düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli gözaltına alındı. İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve Oğuzeli İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, narkotik suçların engellenmesine yönelik Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde çalışma başlattı. Ekipler, Oğuzeli ilçesinde iki adreste yaptıkları aramada, pompalı tüfek, 5 fişek ve bir miktar uyuşturucu madde ele geçirdi. Olayla ilgili gözaltına alınan 2 şüpheli emniyete götürüldü. AA / Fevzi Kemal Karagöz - Güncel Gaziantep Hisarcık Oğuzeli Güncel Haberler

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