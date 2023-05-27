Gaziantep'te Uyuşturucu Operasyonunda 17 Zanlı Yakalandı

Gaziantep'te düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 17 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, narkotik suçların engellenmesi ve sokak satıcılarının yakalanmasına yönelik Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde 5 iş yeri, ikamet ve araçta arama gerçekleştirdi.

Aramalarda, 2 kilo 240 gram esrar, 155 gram sentetik uyuşturucu, 2 tabanca ve tüfek ele geçirildi.

Gözaltına alınan 17 şüpheli emniyete götürüldü.