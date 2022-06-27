Gaziantep'te uyuşturucu operasyonunda 15 zanlı yakalandı Gaziantep'te düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 15 şüpheli gözaltına alındı. Gaziantep'te düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 15 şüpheli gözaltına alındı. İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri Gaziantep Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde uyuşturucu imalatı ve satışının engellenmesi amacıyla 4 adrese operasyon gerçekleştirdi. Adreslerde yapılan aramada 175 kök kenevir bitkisi, 78 gram esrar, 30 gram sentetik uyuşturucu ve 1 hassas terazi ele geçirildi. Operasyonda gözaltına alınan 15 zanlının emniyetteki işlemleri devam ediyor. AA / Mehmet Akif Parlak - Güncel Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü Cumhuriyet Başsavcılığı Gaziantep Güncel Haberler

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