Gaziantep'te uyuşturucu operasyonunda 15 zanlı tutuklandı - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TURİZM

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Gaziantep'te uyuşturucu operasyonunda 15 zanlı tutuklandı

AA - Mehmet Akif Parlak - Güncel
 - Güncelleme:
Gaziantep'te uyuşturucu operasyonunda 15 zanlı tutuklandı

Gaziantep'te düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 21 zanlıdan 15'i tutuklandı.

Gaziantep'te düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 21 zanlıdan 15'i tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Gaziantep Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, yurt dışından temin ettikleri uyuşturucuyu sokak satıcıları aracılığıyla piyasaya süren zanlıları yakalamak için çalışma başlattı.

Teknik ve fiziki takibin ardından 21 şüpheli, belirlenen adreslerde gözaltına alındı.

Ev aramalarında ise 19 kilo 673 gram metamfetamin, tabanca ve tüfek ele geçirildi.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan ve adliyeye sek edilen 15 zanlı, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Diğer zanlıların emniyetteki işlemleri devam ediyor.

AA / Mehmet Akif Parlak - Güncel

Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü, Cumhuriyet Başsavcılığı, Uyuşturucu, Gaziantep, Güncel, Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title