Üye Girişi
Haberler

Gaziantep'te Uyuşturucu Operasyonunda 14 Şüpheli Gözaltına Alındı

Güncel Haberler

Gaziantep'te düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 14 şüpheli gözaltına alındı. Operasyonda 115 gram sentetik uyuşturucu, 50 gram skunk, 25 kök kenevir bitkisi ve 1 hassas terazi ele geçirildi.

Gaziantep'te düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 14 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde kentte uyuşturucu imalatı ve ticaretinin engellenmesi için operasyon gerçekleştirdi.

Belirlenen 5 adrese eş zamanlı baskın yapan ekipler, 115 gram sentetik uyuşturucu, 50 gram skunk, 25 kök kenevir bitkisi ve 1 hassas terazi ele geçirdi.

Operasyonda yakalanan 14 şüphelinin emniyetteki işlemleri sürüyor.

Kaynak: AA / Fırat Özdemir - Güncel

Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü Cumhuriyet Başsavcılığı Gaziantep Kenevir Güncel Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title