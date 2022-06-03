GAZİANTEP - Uyuşturucu operasyonunda 13 şüpheli yakalandı - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TURİZM

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

GAZİANTEP - Uyuşturucu operasyonunda 13 şüpheli yakalandı

AA - Fevzi Kemal Karagöz - Güncel
 - Güncelleme:

Gaziantep'te düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 13 şüpheli gözaltına alındı.

Gaziantep'te düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 13 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, narkotik suçların engellenmesine yönelik çalışma başlattı.

Ekipler, 5 ikamette yaptıkları aramada, 2 kilo 750 gram esrar, 18 gram sentetik uyuşturucu, 40 kök Hint keneviri ve terazi ele geçirdi.

Olayla ilgili 13 şüpheli gözaltına alındı.

AA / Fevzi Kemal Karagöz - Güncel

Güncel Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.
title