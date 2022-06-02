Gaziantep'te uyuşturucu operasyonunda 13 şüpheli yakalandı - Haberler

Gaziantep'te uyuşturucu operasyonunda 13 şüpheli yakalandı
AA - Fevzi Kemal Karagöz - Güncel
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Gaziantep'te düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 13 şüpheli gözaltına alındı.
Gaziantep'te düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 13 şüpheli gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, narkotik suçların engellenmesine yönelik çalışma başlattı.
Ekipler, 5 adreste yaptığı aramada 9 kilo 300 gram esrar, 16 gram sentetik uyuşturucu, 1 gram eroin ve terazi ele geçirdi.
Operasyonda 13 şüpheli gözaltına alındı.
AA / Fevzi Kemal Karagöz - Güncel