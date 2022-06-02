Gaziantep'te uyuşturucu operasyonunda 13 şüpheli yakalandı - Haberler

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Gaziantep'te uyuşturucu operasyonunda 13 şüpheli yakalandı

AA - Fevzi Kemal Karagöz - Güncel
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Gaziantep'te uyuşturucu operasyonunda 13 şüpheli yakalandı

Gaziantep'te düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 13 şüpheli gözaltına alındı.

Gaziantep'te düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 13 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, narkotik suçların engellenmesine yönelik çalışma başlattı.

Ekipler, 5 adreste yaptığı aramada 9 kilo 300 gram esrar, 16 gram sentetik uyuşturucu, 1 gram eroin ve terazi ele geçirdi.

Operasyonda 13 şüpheli gözaltına alındı.

AA / Fevzi Kemal Karagöz - Güncel

Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü Cumhuriyet Başsavcılığı Gaziantep Güncel Haberler

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