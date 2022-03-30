Gaziantep'te uyuşturucu operasyonunda 11 zanlı yakalandı - Haberler

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Gaziantep'te uyuşturucu operasyonunda 11 zanlı yakalandı

AA - Fırat Özdemir - Güncel
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Gaziantep'te uyuşturucu operasyonunda 11 zanlı yakalandı

Gaziantep'te düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 11 şüpheli gözaltına alındı.

GAZİANTEP (AA) - Gaziantep'te düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 11 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Gaziantep Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Şahinbey ilçesindeki 3 adrese eş zamanlı operasyon düzenledi.

Ekiplerce adreslerde yapılan aramalarda 5 kilo 700 gram esrar ile 2 elektronik terazi ele geçirildi.

Operasyonda yakalanan 11 zanlının emniyetteki işlemleri devam ediyor.

AA / Fırat Özdemir - Güncel

Cumhuriyet Başsavcılığı, Uyuşturucu, Gaziantep, Narkotik, Güncel, Haberler

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