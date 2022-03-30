Gaziantep'te uyuşturucu operasyonunda 11 zanlı yakalandı
AA - Fırat Özdemir - Güncel
- Güncelleme:
- Güncelleme:
Gaziantep'te düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 11 şüpheli gözaltına alındı.
GAZİANTEP (AA) - Gaziantep'te düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 11 şüpheli gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Gaziantep Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Şahinbey ilçesindeki 3 adrese eş zamanlı operasyon düzenledi.
Ekiplerce adreslerde yapılan aramalarda 5 kilo 700 gram esrar ile 2 elektronik terazi ele geçirildi.
Operasyonda yakalanan 11 zanlının emniyetteki işlemleri devam ediyor.
AA / Fırat Özdemir - Güncel