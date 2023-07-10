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Gaziantep'te Uyuşturucu Operasyonunda 10 Şüpheli Gözaltına Alındı

Gaziantep'te Uyuşturucu Operasyonunda 10 Şüpheli Gözaltına Alındı

Güncel Haberler

Gaziantep'te düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 10 şüpheli gözaltına alındı. Operasyonda 616 gram metamfetamin, 360 gram eroin, 67 gram esrar, 10 gram bonzai ile ruhsatsız tabanca ele geçirildi.

Gaziantep'te düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 10 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde narkotik suçların engellenmesi ve sokak satıcılarının yakalanması için operasyon gerçekleştirdi.

Ekipler, 3 ikamet ve 1 araçta yaptığı aramada 616 gram metamfetamin, 360 gram eroin, 67 gram esrar, 10 gram bonzai ile ruhsatsız tabanca ele geçirdi.

Operasyonda gözaltına alınan 10 zanlının emniyetteki işlemleri sürüyor.

Kaynak: AA / Fırat Özdemir - Güncel

Gaziantep Güncel Haberler

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