Gaziantep'te uyuşturucu operasyonunda 1 zanlı tutuklandı

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Gaziantep'te 403 kök kenevirin ele geçirildiği operasyonda 1 şüpheli tutuklandı.

Gaziantep'te 403 kök kenevirin ele geçirildiği operasyonda 1 şüpheli tutuklandı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığınca, Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, Şehitkamil, Şahinbey, Oğuzeli, Araban ve İslahiye ilçelerinde yasadışı kenevir ekimi ve uyuşturucu ticareti yapanlara yönelik operasyon düzenlendi.

Adreslerde yapılan aramada, 403 kök kenevir bitkisi, 32 gram kenevir tohumu, 50 gram skunk cinsi uyuşturucu, 19 uyuşturucu kullanma aparatı, hassas terazi, ruhsatsız av tüfeği ele geçirildi.

Operasyonda 14 şüpheli gözaltına alındı.

Jandarmadaki işlemlerinin ardında adliyeye sevk edilen zanlılardan 1'i tutuklandı, 13'ü adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Kaynak: AA / Adsız Günebakan - Güncel
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