Gaziantep'te uyuşturucu operasyonunda 1 zanlı tutuklandı

Gaziantep'te uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 2 şüpheliden 1'i tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Şehitkamil İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Mithatpaşa Mahallesi'nde şüphe üzerine durdurduğu 2 kişinin üst aramasını yaptı.

Aramada bir miktar uyuşturucu ele geçirildi, M.Ç. ve Ç.D. gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden M.Ç., çıkarıldığı sulh ceza hakimliğince tutuklandı, Ç.D. serbest bırakıldı.