Gaziantep'te uyuşturucu operasyonunda 1 şüpheli tutuklandı
AA - Zekeriye Şimşek - Güncel
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Gaziantep'in Nurdağı ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 2 şüpheliden 1'i tutuklandı.
NURDAĞI, GAZİANTEP (AA) - Gaziantep'in Nurdağı ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 2 şüpheliden 1'i tutuklandı.
Nurdağı İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince, Gaziantep Bulvarında durumundan şüphelenen bir otomobilde yapılan aramada 50,32 gram metenfetamin ele geçirildi.
Gözaltına alınan ve emniyetteki işlemlerinin ardından adli makamlara sevk edilen 2 zanlıdan biri tutuklandı, diğeri adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
AA / Zekeriye Şimşek - Güncel