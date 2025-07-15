Gaziantep'te Uyuşturucu Operasyonu: Şüpheli Tutuklandı

Gaziantep'in İslahiye ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.

İl Jandarma Komutanlığı, Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, ilçede uyuşturucu ve uyarıcı madde ticareti ile kullanımının önlenmesine yönelik çalışma başlattı.

Bu kapsamda, şüphe üzerine durdurulan bir araçta arama yapan ekipler, 51 uyuşturucu hap, 10,72 gram sentetik uyuşturucu ile hassas terazi ele geçirdi.

Gözaltına alınan şüpheli, jandarmadaki işlemlerin ardından sevk edildiği nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.