Gaziantep'te Uyuşturucu Operasyonu: Şüpheli Tutuklandı

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Gaziantep'in İslahiye ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda, yapılan aramada 51 uyuşturucu hap ve 10,72 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi. Gözaltına alınan şüpheli, nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.

Gaziantep'in İslahiye ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.

İl Jandarma Komutanlığı, Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, ilçede uyuşturucu ve uyarıcı madde ticareti ile kullanımının önlenmesine yönelik çalışma başlattı.

Bu kapsamda, şüphe üzerine durdurulan bir araçta arama yapan ekipler, 51 uyuşturucu hap, 10,72 gram sentetik uyuşturucu ile hassas terazi ele geçirdi.

Gözaltına alınan şüpheli, jandarmadaki işlemlerin ardından sevk edildiği nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.

Kaynak: AA / Zekeriye Şimşek - Güncel
Ünlü modelden görülmemiş düğün kıyafeti! Kimse geline bakmadı

Ünlü modelden görülmemiş düğün kıyafeti! Kimse geline bakmadı
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Karpuz parçalayan iki üretici yandı! Fahiş ceza yolda

Karpuz parçalayan iki üretici yandı! Milyonluk ceza yolda
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.