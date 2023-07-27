Gaziantep'te Uyuşturucu Operasyonu: 9 Kilogram Uyuşturucu Ele Geçirildi

Gaziantep'te gerçekleştirilen operasyonda 9 kilo 800 gram uyuşturucu ele geçirildi ve 2 zanlı gözaltına alındı. Operasyonda 9 kilogram 200 gram esrar, 600 gram skunk ve 2 hassas terazi bulundu.

Gaziantep'te uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyonda 9 kilo 800 gram uyuşturucu ele geçirildi, 2 zanlı gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, polis ekiplerince kent merkezinde belirlenen bir adrese operasyon düzenlendi.

Yapılan aramada 9 kilogram 200 gram esrar, 600 gram skunk ile 2 hassas terazi ele geçirildi.

Operasyonda gözaltına alınan 2 şüphelinin emniyetteki işlemleri sürüyor.