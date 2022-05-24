Gaziantep'te uyuşturucu operasyonu: 9 gözaltı - Haberler

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Gaziantep'te uyuşturucu operasyonu: 9 gözaltı

Demirören Haber Ajansı - Hasan Kırmızıtaş - Güncel
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Gaziantep'te uyuşturucu operasyonu: 9 gözaltı

GAZİANTEP'te, polis ekiplerinin uyuşturucu ticaretinin önlenmesine yönelik 4 adrese düzenlediği operasyonda, 9 şüpheli gözaltına alındı.

GAZİANTEP'te, polis ekiplerinin uyuşturucu ticaretinin önlenmesine yönelik 4 adrese düzenlediği operasyonda, 9 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, sokak satıcılarının yakalanmasına yönelik çalışma başlattı. Ekipler tarafından uyuşturucu ticareti yaptığı belirlenenlere ait 4 adrese operasyon düzenlendi. Baskınlarda; 3 kilo esrar, 41 kök kenevir, 11 gram eroin, 3 gram metamfetamin ve 1 hassas terazi ele geçirildi. Operasyon kapsamında gözaltına alınan ve isimleri açıklanmayan 9 şüpheli, sorgulanmak üzere emniyete götürüldü.


Demirören Haber Ajansı / Hasan Kırmızıtaş - Güncel

Uyuşturucu Ticareti, Emniyet Müdürlüğü, Uyuşturucu, Polis, Güncel, Haberler

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