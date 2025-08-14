Gaziantep'te Uyuşturucu Operasyonu: 7 Kilo Skunk Ele Geçirildi

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

GAZİANTEP'te yapılan uyuşturucu operasyonunda 7 kilo 150 gram skunk ele geçirildi, 1 şüpheli tutuklandı. Emniyet ekipleri, bir evdeki baskında uyuşturucuya uyuşturucuya el koydu.

GAZİANTEP'te polis ekiplerinin düzenlediği uyuşturucu operasyonunda 7 kilo 150 gram skunk ele geçirildi, 1 şüpheli tutuklandı.İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu ticareti ile mücadele çalışmaları kapsamında bir eve baskın düzenledi. Düzenlenen operasyonda yatağın altındaki valizde 7 kilo 150 gram skunk ele geçirildi. Uyuşturucuya el koyan ekipler, 1 şüpheliyi gözaltına aldı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli, çıkarıldığı nöbetçi hakimlikte tutuklandı.

Haber: Kadir GÜNEŞ Kamera: -GAZİANTEP- DHA)

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
Manchester City, Donnarumma ile anlaştı

Anlaşma tamam gibi! İşte yeni takımı
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Günün bombası: Özlem Çerçioğlu'nu zora sokacak mahkeme kayıtları

'Topuklu efe'yi zora sokacak mahkeme kayıtları
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.