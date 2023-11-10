Gaziantep'te Uyuşturucu Operasyonu: 7 Bin 692 Adet Hap Ele Geçirildi

Gaziantep'te bir iş yeri ve bir depoya yapılan baskında 7 bin 692 adet ve 747,36 gram esrar uyuşturucu hap ele geçirildi. Operasyon sonucunda yakalanan 2 şahıs tutuklandı.

Gaziantep'te bir iş yeri ve bir depoya yapılan baskında 7 bin 692 adet ve 747,36 gram esrar uyuşturucu hap ele geçirildi. Operasyon sonucunda yakalanan 2 şahıs tutuklandı.

Gaziantep Emniyet Müdürlüğüne bağlı Şahinbey İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, bir iş yeri ve bir depoya operasyon gerçekleştirdi. Operasyon sırasında yapılan aramalarda 747,36 gram esrar ve 7 bin 692 adet uyuşturucu hap ele geçirildi. Operasyon sonucunda 2 şüpheli şahıs gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adli mercilere sevk edilen 2 şüpheli, tutuklanarak cezaevine gönderildi. - GAZİANTEP