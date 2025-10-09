Haberler

Gaziantep'te Uyuşturucu Operasyonu: 7,5 Kilo Sentetik Uyuşturucu Ele Geçirildi

Gaziantep'te düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 7 kilo 650 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi. 1 şüpheli tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, uyuşturucu madde kullanımı ve ticaretinin önlenmesine yönelik çalışma yürüttü.

Ekipler, belirlenen adreslere düzenledikleri operasyonda, 7 kilo 650 gram sentetik uyuşturucu ele geçirdi, 1 şüpheliyi yakaladı.

Emniyet müdürlüğündeki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlı, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

