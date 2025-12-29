Gaziantep'te 61 kilo uyuşturucu ele geçirildi: 11 gözaltı

GAZİANTEP'te uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyonlarda 61 kilo 670 gram uyuşturucu madde ile 7 bin 700 hap ele geçirildi; 11 şüpheli, gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadelede Şubesi ekipleri, kentte uyuşturucu satıcılarına yönelik çalışma başlattı. Hareket geçen ekipler, son 10 gün içerisinde çeşitli operasyonlar düzenledi. Operasyonlar kapsamında 1 TIR ile ticari takside arama yapıldı. Aramalarda; 37 kilo 879 gram skunk, 19 kilo metamfetamin, 3 kilo 431 gram sentetik kannabinoid, 1 kilo 400 gram kokain, 7 bin 700 uyuşturucu hap ile 188 likit esrar ele geçirdi. Uyuşturucu maddelere el koyan ekipler, 11 şüpheliyi gözaltına aldı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan 11 şüpheli, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

-Haber: Nuray UZATMAZ Kamera: Gaziantep-DHA