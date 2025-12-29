Haberler

Gaziantep'te 61 kilo uyuşturucu ele geçirildi: 11 gözaltı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Gaziantep'te narkotik ekipleri tarafından düzenlenen operasyonlarda 61 kilo 670 gram uyuşturucu madde ve 7 bin 700 hap ele geçirildi. 11 şüpheli gözaltına alındı ve tutuklandı.

GAZİANTEP'te uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyonlarda 61 kilo 670 gram uyuşturucu madde ile 7 bin 700 hap ele geçirildi; 11 şüpheli, gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadelede Şubesi ekipleri, kentte uyuşturucu satıcılarına yönelik çalışma başlattı. Hareket geçen ekipler, son 10 gün içerisinde çeşitli operasyonlar düzenledi. Operasyonlar kapsamında 1 TIR ile ticari takside arama yapıldı. Aramalarda; 37 kilo 879 gram skunk, 19 kilo metamfetamin, 3 kilo 431 gram sentetik kannabinoid, 1 kilo 400 gram kokain, 7 bin 700 uyuşturucu hap ile 188 likit esrar ele geçirdi. Uyuşturucu maddelere el koyan ekipler, 11 şüpheliyi gözaltına aldı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan 11 şüpheli, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

-Haber: Nuray UZATMAZ Kamera: Gaziantep-DHA

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
Yalova'daki DEAŞ operasyonunda 3 polis şehit oldu, 6 terörist öldürüldü

Yalova'daki DEAŞ operasyonundan acı haber: 3 polis şehit oldu
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Süper Lig'de ilk yarının kart raporu ortaya çıktı! İşte zirvenin sahibi

Süper Lig'de ilk yarının kart raporu ortaya çıktı
Fenerbahçeli ünlü oyuncunun tek kelimelik Galatasaray paylaşımı ortalığı karıştırdı

Ünlü oyuncunun tek kelimelik Galatasaray paylaşımı ortalığı karıştırdı
Dominik Livakovic'e büyük şok! Neye uğradığını şaşırdı

Livakovic'e hayatının şoku
Yalova'daki DEAŞ operasyonuyla ilgili 5 şüpheli gözaltına alındı

Operasyon sonrası düğmeye basıldı! Gözaltılar var
Süper Lig'de ilk yarının kart raporu ortaya çıktı! İşte zirvenin sahibi

Süper Lig'de ilk yarının kart raporu ortaya çıktı
Yalova'da 7 saatlik operasyonda ne oldu? Ali Yerlikaya: Kadın ve çocuklar nedeniyle büyük hassasiyet gösterildi

Yalova'da saat saat ne oldu? İşte operasyonun uzun sürmesinin nedeni
Ekmek fiyatlarında zam olacak mı? Fırıncılar Federasyonu açıkladı

Ekmeğe yılbaşı zammı gelecek mi? Fırıncılar Federasyonu açıkladı