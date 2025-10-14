Haberler

Gaziantep'te Uyuşturucu Operasyonu: 504 Gram Sentetik Uyuşturucu Ele Geçirildi

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Gaziantep'te polisin 'dur' ihtarına uymayan bir otomobilden atılan poşette 504,45 gram sentetik uyuşturucu bulundu. Sürücü gözaltına alındı.

Gaziantep'te sürücüsü polisin "dur" ihtarına uymayıp kaçan otomobilden dışarıya atılan poşet içerisinde 504,45 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Asayiş Şube Müdürlüğü Polis Timleri, Cengiztopel Mahallesi Şanlıdere Caddesi'nde durumundan şüphelendikleri M.A.Ç. (30) idaresindeki 27 AKM 767 plakalı otomobili durdurmak istedi.

Sürücüsü "dur" ihtarına uymayıp kaçan otomobilden dışarıya atılan poşet içerisinde 504,45 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi.

Gözaltına alınan ve 3 suç kaydı olduğu tespit edilen araç sürücüsü, işlemleri için emniyet müdürlüğüne götürüldü.

Kaynak: AA / Fevzi Kemal Karagöz - Güncel
Mısır'daki tarihi zirve sonrası 4 liderden ortak deklarasyon

Mısır'daki zirve sonrası Erdoğan'dan kameralar önünde tarihi imza
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Trump'tan Meloni'ye: Senin güzel olduğunu söylememe alınmazsın değil mi?

"ABD'de bir kadına bunu desem, siyasi kariyerimin sonu olur"
Bir dönem geleceğin yıldızıydı! 33 yaşında teknik direktör oldu

Bir dönem geleceğin yıldızıydı! 33 yaşında teknik direktör oldu
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.