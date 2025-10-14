Gaziantep'te Uyuşturucu Operasyonu: 504 Gram Sentetik Uyuşturucu Ele Geçirildi

Gaziantep'te sürücüsü polisin "dur" ihtarına uymayıp kaçan otomobilden dışarıya atılan poşet içerisinde 504,45 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Asayiş Şube Müdürlüğü Polis Timleri, Cengiztopel Mahallesi Şanlıdere Caddesi'nde durumundan şüphelendikleri M.A.Ç. (30) idaresindeki 27 AKM 767 plakalı otomobili durdurmak istedi.

Gözaltına alınan ve 3 suç kaydı olduğu tespit edilen araç sürücüsü, işlemleri için emniyet müdürlüğüne götürüldü.