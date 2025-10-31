Haberler

Gaziantep'te Uyuşturucu Operasyonu: 4 Şüpheli Tutuklandı

Güncelleme:
Gaziantep'te düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 4 şüpheli tutuklandı. Jandarma, operasyonda 4 bin 587 uyuşturucu hap ve diğer uyuşturucu maddeler ele geçirdi.

Gaziantep'te uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 4 şüpheli tutuklandı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, uyuşturucu satıcılarına yönelik Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Şahinbey ve Oğuzeli ilçelerinde operasyon düzenledi.

İki ikamet ile bir yolcu otobüsünde yapılan aramada, 4 bin 587 uyuşturucu hap, bir miktar sentetik uyuşturucu, 1 hassas terazi, uyuşturucu kullanma aparatları, 4 cep telefon ve uyuşturucu ticaretinde kullanıldığı değerlendirilen 100 bin lira ele geçirildi.

Operasyonda A.B.D, Ö.E, M.H. ile Y.Ş.H. gözaltına alındı.

Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 4 şüpheli, çıkarıldıkları nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

