Gaziantep'te Uyuşturucu Operasyonu: 4 Şüpheli Tutuklandı

Gaziantep'te düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 4 şüpheli tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince Nizip ilçesinde bir otomobilde yapılan aramada gözaltına alınan 4 şüphelinin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Adliyeye sevk edilen 4 zanlı, çıkarıldıkları sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

Nizip ilçesinde dün narkotik dedektör köpeği "Hazal"ın tepki verdiği otomobilde yapılan aramada, meyve suyu paketlerine gizlenmiş 4 kilo 630 gram sentetik uyuşturucu ele geçirilmiş, 4 zanlı gözaltına alınmıştı.