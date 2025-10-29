Gaziantep'te Uyuşturucu Operasyonu: 4 Gözaltı
Gaziantep'in Nurdağı ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 4 şüpheli yakalandı. Yapılan aramada 2 kilo 235 gram esrar ve 2 silah ele geçirildi.
İl Emniyet Müdürlüğünce yapılan açıklamaya göre, Nurdağı İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde uyuşturucu satıcılarına yönelik çalışma başlattı.
Ekipler, belirledikleri adreslerde yaptıkları aramada 2 kilo 235 gram esrar, 2 tüfek ve tabanca ele geçirdi.
Olayla ilgili gözaltına alınan 4 şüphelinin emniyetteki işlemleri sürüyor.
Kaynak: AA / Fevzi Kemal Karagöz - Güncel