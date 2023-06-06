Gaziantep'te Uyuşturucu Operasyonu: 36 Kişi Tutuklandı

Gaziantep Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü, uyuşturucu tacirlerine yönelik operasyonlar düzenledi. Operasyonlarda 36 kişi tutuklandı ve birçok uyuşturucu madde ele geçirildi.

Gaziantep'te uyuşturucu tacirlerine yönelik operasyonlarda 36 kişi tutuklandı.

Gaziantep Emniyet Müdürlüğüne bağlı Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde uyuşturucu tacirlerinin yakalanması için 30-05 Haziran tarihleri arasında çalışma yürüttü. Yapılan operasyonlarda 1 kilo 635 gram metamfetamin (Ateş - buz), 961 gram eroin, 241 gram esrar, 226 adet uyuşturucu hap, 47 gram sentetik kannabinoid (bonzai), 9 kök kenevir bitkisi, 3 adet tabanca ve 6 adet hassas terazi ele geçirildi. Olayla ilgili 261 şüpheli gözaltına alınırken 36 şüpheli tutuklandı. Gözaltına alınan 225 kişi ise işlemlerin tamamlanmasının ardından serbest bırakıldı. - GAZİANTEP