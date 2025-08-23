Gaziantep'te Uyuşturucu Operasyonu: 32 Kilo Sentetik Uyuşturucu Ele Geçirildi

Gaziantep'te yapılan operasyonda 32 kilo 513 gram sentetik uyuşturucu maddesi ele geçirildi. Üç zanlı tutuklanırken, operasyonda ruhsatsız bir tabanca ve uyuşturucu imalatında kullanılan malzemeler de bulundu.

Gaziantep'te uyuşturucu operasyonunda 32 kilo 513 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi, 3 zanlı tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde uyuşturucu ve uyarıcı maddeyle mücadeleye yönelik çalışma başlattı.

Ekipler, belirlenen adreslere düzenledikleri operasyonlarda 32 kilo 513 gram sentetik uyuşturucu, ruhsatsız tabanca, hassas terazi ile uyuşturucu imalatında kullanılan çok sayıda malzeme ele geçirdi.

Operasyonda gözaltına alınan 3 şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldıkları nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.

Kaynak: AA / Fevzi Kemal Karagöz - Güncel
