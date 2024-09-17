Gaziantep'te Uyuşturucu Operasyonu: 22 Gözaltı
Nurdağı'nda yapılan huzur güven uygulamasında jandarma ekipleri, 855 gram sentetik uyuşturucu, 250 gram kubar esrar ve 500 kilogram kaçak tütün ele geçirerek 22 şüpheliyi gözaltına aldı.
Gaziantep'in Nurdağı ilçesinde jandarma ekiplerince gerçekleştirilen "şok huzur güven uygulamasında" çeşitli miktarlarda uyuşturucu ele geçirildi.
Gaziantep İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince, Nurdağı'nda 13 timle asayiş, narkotik ve trafik denetimlerine yönelik şok uygulama gerçekleştirildi.
Yapılan çalışmalarda, 855 gram sentetik uyuşturucu, 250 gram kubar esrar, 500 kilogram kaçak tütün, 45 uyuşturucu hap ele geçirildi.
Uygulamada gözaltına alınan 22 şüpheliye 144 bin 902 lira idari para cezası kesildi.
Şüphelilerden M.H.T. işlemlerinin ardından çıkarıldığı hakimlikçe "uyuşturucu madde imal ve ticareti yapmak" suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi.