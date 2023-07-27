Gaziantep'te Uyuşturucu Operasyonu: 2 Zanlı Yakalandı

Gaziantep'te yapılan kovalamaca sonucu yakalanan araçta, 1 kilo 142 gram sentetik uyuşturucu ve 1 ruhsatsız tabanca ele geçirildi. Olayla ilgili 2 zanlı gözaltına alındı.