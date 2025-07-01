Gaziantep'te Uyuşturucu Operasyonu: 2 Tutuklama
İslahiye ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 806 gram metamfetamin ve ruhsatsız tabanca ele geçirildi. Gözaltına alınan 2 şüpheli tutuklandı.
Gaziantep'in İslahiye ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 2 şüpheli tutuklandı.
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, ilçede uyuşturucu satanlara yönelik çalışma başlattı.
Belirlenen adreslere operasyon düzenleyen ekipler, 2 şüpheliyi gözaltına aldı.
Şüphelilerin evlerinde yapılan aramada, 806 gram metamfetamin, ruhsatsız tabanca, 2 fişek ve tabanca şarjörü ele geçirildi.
Jandarmadaki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen 2 zanlı, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
Kaynak: AA / Zekeriye Şimşek - Güncel