Gaziantep'te Uyuşturucu Operasyonu: 2 Tutuklama

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İslahiye ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 806 gram metamfetamin ve ruhsatsız tabanca ele geçirildi. Gözaltına alınan 2 şüpheli tutuklandı.

Gaziantep'in İslahiye ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 2 şüpheli tutuklandı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, ilçede uyuşturucu satanlara yönelik çalışma başlattı.

Belirlenen adreslere operasyon düzenleyen ekipler, 2 şüpheliyi gözaltına aldı.

Şüphelilerin evlerinde yapılan aramada, 806 gram metamfetamin, ruhsatsız tabanca, 2 fişek ve tabanca şarjörü ele geçirildi.

Jandarmadaki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen 2 zanlı, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Kaynak: AA / Zekeriye Şimşek - Güncel
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