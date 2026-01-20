Gaziantep'te uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli tutuklandı
Gaziantep'te gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonunda, 198 gram uyuşturucu madde ve bir hassas terazi ele geçirildi. Olayla ilgili 2 şüpheli tutuklandı.
Gaziantep'te düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince uyuşturucu ticaretine yönelik operasyon gerçekleştirildi.
Ekipler, bir iş yerine düzenlenen operasyonda 198 gram uyuşturucu ve hassas terazi ele geçirdi.
Gözaltına alınan 2 şüpheli, çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.
Kaynak: AA / Ömer Faruk Salman - Güncel