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Gaziantep'te Uyuşturucu Operasyonu: 2 Şüpheli Tutuklandı

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Gaziantep'te düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 795 gram eroin ve 2 hassas terazi ele geçirildi. Gözaltına alınan 2 şüpheli, adliyede tutuklandı.

Gaziantep'te uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 2 şüpheli tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Cumhuriyet Başsavcılığı koordinasyonunda uyuşturucu satışı yapıldığı belirlenen adreslere operasyon düzenledi.

Adreslerde yapılan aramada, 795 gram eroin ve 2 hassas terazi ele geçirildi.

Gözaltına alınan 2 şüpheli, emniyet müdürlüğündeki işlemlerinin ardından sevk edildikleri adliyede nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.

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Kaynak: AA / Adsız Günebakan - Güncel
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