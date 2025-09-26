Gaziantep'te Uyuşturucu Operasyonu: 2 Kilo 180 Gram Ele Geçirildi

Gaziantep'te düzenlenen operasyonda 2 kilo 180 gram uyuşturucu ele geçirildi.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince uyuşturucu madde kullanımı ve ticaretinin önlenmesine yönelik çalışma yapıldı.

Kent merkezinde bir ikamette uyuşturucu madde saklandığını tespit eden ekipler, belirlenen adrese operasyon düzenledi.

Yapılan aramada, 2 kilo 180 gram uyuşturucu madde ve 1 hassas terazi ele geçirildi.

Konuyla ilgili 2 şüpheli gözaltına alındı.