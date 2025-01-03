Gaziantep'te Uyuşturucu Operasyonu: 2 Gözaltı
Gaziantep'in Şahinbey ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli gözaltına alındı. Yapılan operasyonda 845 uyuşturucu hap, 7 gram esrar ve 17 bin 500 lira ele geçirildi.
Gaziantep'in Şahinbey ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Şahinbey İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, uyuşturucu satıcılarına yönelik çalışma yürüttü.
Ekipler, bir adrese düzenledikleri operasyonda 845 uyuşturucu hap, 7 gram esrar ve 17 bin 500 lira ele geçirdi.
Yakalanan 2 zanlının emniyetteki işlemleri devam ediyor.
Kaynak: AA / Beyza Nur Eryılmaz - Güncel