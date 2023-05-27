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Gaziantep'te uyuşturucu operasyonu: 17 gözaltı

Gaziantep'te uyuşturucu operasyonu: 17 gözaltı

Güncel Haberler

Gaziantep'te uyuşturucu tacirlerine yönelik düzenlenen operasyonda 17 kişi gözaltına alındı. Operasyonda ele geçirilenler arasında esrar, metamfetamin, bonzai, tabanca ve tüfek de bulunuyor.

Gaziantep'te uyuşturucu tacirlerine yönelik düzenlenen operasyonda 17 kişi gözaltına alındı.

Gaziantep Emniyet Müdürlüğüne bağlı Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde sokak satıcılarının yakalanmasına yönelik 26 Mayıs'ta operasyon düzenlendi. Operasyonda 2 kilo 240 gram esrar, 150 gram metamfetamin, 5 gram sentetik kannabinoid (bonzai) maddesi, 2 adet tabanca ve 1 adet tüfek ele geçirildi. Operasyon sonucunda yakalanan 17 şüpheli hakkında yasal işlem başlatıldığı bildirildi. - GAZİANTEP

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Güncel

Gaziantep Güncel Haberler

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