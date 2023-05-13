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GAZİANTEP'TE UYUŞTURUCU OPERASYONU

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GAZİANTEP'te, polis ekiplerinin şüphe üzerine durdurarak arama yaptığı otomobilde 13 kilo 140 gram esrar ele geçirildi.

GAZİANTEP'te, polis ekiplerinin şüphe üzerine durdurarak arama yaptığı otomobilde 13 kilo 140 gram esrar ele geçirildi.

Şehitkamil İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, narkotik suçların engellenmesine yönelik yürüttüğü çalışmalar kapsamında; Aydınlar Mahallesinde durumundun şüphelenilen plakası açıklanmayan bir otomobil durduruldu. Arama yapan ekipler otomobilin bagajındaki valizde paketler halinde 13 kilo 140 gram esrar buldu. Uyuşturucuya el koyan ekipler, otomobil sürücüsü S.C.P.'yi gözaltına aldı. Şüphelinin emniyetteki işlemleri sürüyor.

Görüntü Dökümü

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Polislerin durdurduğu otomobil

Otomobilin bagajında arama yapılması

Ele geçirilen uyuşturucu

Genel ve detay görüntüler

Haber: Hasan KIRMIZITAŞ - Kamera: GAZİANTEP - DHA

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

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