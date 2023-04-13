Gaziantep'te uyuşturucu operasyonu: 149 şüpheli yakalandı

GAZİANTEP'te düzenlenen 49'uncu 'Kökünü Kurutma Operasyonu'nda 149 şüpheli yakalandı. Operasyonu yöneten İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "Uyuşturucu ile mücadelemiz sonuna kadar aynı gayretle devam edecektir" dedi.

Gaziantep'te güvenlik güçlerince uyuşturucu ticareti yapan kişilere yönelik çalışma başlatıldı. Ekiplerin uzun süreli takibi sonucu saptanan şüphelilere ait 179 adrese, şafak vakti 1529 polis ve jandarmanın katılımı ile 'Kökünü Kurutma Operasyonu düzenlendi. Operasyonda helikopter, dronlar ve eğitimli köpekler de kullanıldı. Operasyonu yöneten İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, beraberindeki Emniyet Genel Müdürü Mehmet Aktaş, Gaziantep Valisi Davut Gül, İl Emniyet Müdürü Mustafa Emre Başbuğ, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Hidayet Arıkan ile basın toplantısı düzenledi.

Soylu, Gaziantep'teki operasyon kapsamında 179 hedef belirlendiğini, şu ana kadar 179 hedefin 149'unun yakalandığını söyledi. Soylu, "49'uncu Kökünü Kurutma Operasyonu kapsamında 179 hedef belirlenmiş, 179 hedefe saat 04. 45 itibarıyla 1529 polis ve jandarmanın katılımıyla operasyon başlatmıştır. Bu operasyonu da arkadaşlarımız başarıyla gerçekleştirmiş ve şu ana kadar 179 hedefin 149'unu yakalamış oldular. Allah razı olsun, çalışmalarına aynı şekilde devam ediyorlar. Uyuşturucu ile mücadelemiz sonuna kadar aynı gayretle devam edecektir. Gençlerimizi elimizden almak, aile yapımızı ortadan kaldırmaya yönelik bu anlayışlara karşı mücadeleye devam edeceğiz. Bu başarılı sonuçların oluşmasında emeği geçenlere teşekkür ederim" dedi.