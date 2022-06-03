Gaziantep'te uyuşturucu operasyonu: 13 gözaltı - Haberler

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Gaziantep'te uyuşturucu operasyonu: 13 gözaltı

Demirören Haber Ajansı - Hasan Kırmızıtaş - Güncel
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Gaziantep'te uyuşturucu operasyonu: 13 gözaltı

GAZİANTEP'te, polis ekiplerinin uyuşturucu satıcılarına yönelik 5 adrese düzenlediği operasyonda, 13 şüpheli gözaltına alındı.

GAZİANTEP'te, polis ekiplerinin uyuşturucu satıcılarına yönelik 5 adrese düzenlediği operasyonda, 13 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu ticaretinin önlenmesine yönelik yürüttüğü çalışmalar kapsamında, 5 adrese operasyon düzenledi. Operasyonda adreslerde yapılan aramalarda; 2 kilo 750 gram esrar, 18 gram metamfetamin, 40 kök kenevir ve 1 hassas terazi ele geçirildi, 13 şüpheli de gözaltına alındı. Emniyette sorgularına başlanan şüphelilerin, işlemlerinin tamamlanmasının ardından 'uyuşturucu madde ticareti yapmak' suçundan adliyeye sevk edileceği belirtildi.


Demirören Haber Ajansı / Hasan Kırmızıtaş - Güncel

Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü Emniyet Müdürlüğü Güncel Haberler

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