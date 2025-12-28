Haberler

Gaziantep'te düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında 11 zanlı tutuklandı

Gaziantep'te düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında, 18-28 Aralık tarihleri arasında yapılan çalışmalarda 11 şüpheli tutuklandı. Ele geçirilen 37 kilo skunk ve 23 kilo sentetik uyuşturucu, operasyonun büyüklüğünü ortaya koydu.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Narkotik Suçlarla Mücadelede Şube Müdürlüğü ekipleri, Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde 18-28 Aralık tarihleri arasında kentte uyuşturucu madde imal eden ve satanların yakalanmasına yönelik çalışma yürüttü.

Ekipler, belirlenen araç ve adreslerde yaptıkları aramada, 37 kilo 879 gram skunk, 23 kilo 831 gram sentetik uyuşturucu, 7 bin 700 uyuşturucu hap, 188 likit esrar ele geçirdi, 11 şüpheliyi yakaladı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler, çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.

Kaynak: AA / Beyza Nur Eryılmaz - Güncel
