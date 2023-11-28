Gaziantep'te Uyuşturucu Operasyonu: 10 Bin 900 Hap Ele Geçirildi

Gaziantep'in Şahinbey ilçesinde polis ekipleri tarafından düzenlenen operasyonda, 10 bin 900 adet uyuşturucu hap, 21 bin 700 lira para ve bir adet ruhsatsız tabanca ele geçirildi. Olayla ilgili bir kişi tutuklandı.

Gaziantep'in Şahinbey ilçesinde polis ekipleri tarafından düzenlenen operasyonda, 10 bin 900 adet uyuşturucu hap, 21 bin 700 lira para ve bir adet ruhsatsız tabanca ele geçirildi. Olayla ilgili bir kişi tutuklandı.

Şahinbey İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu ticareti yaptığı belirlenen bir şüphelinin ikametinde arama yaptı. Aramada, 10 bin 900 adet uyuşturucu hap, 21 bin 700 lira para ve bir adet ruhsatsız tabanca bulundu. Şüpheli gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. - GAZİANTEP